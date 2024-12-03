بالفيديو- بطلة “الطّائر الرّفراف” تبكي على المسرح ليلة عيد ميلادها… وجمهورها في تصرّف راقٍ

إحتفلت بطلة مسلسل “الطّائر الرّفراف”، الممثّلة التّركيّة، أفرا ساراتش أوغلو، بعيد ميلادها بالأمس مع عدد من أصدقائها بعدما كُرِّمت في حفل توزيع جوائز GQ Men The Year 2024 في تركيا.

في هذا السّياق، فاجأ منظّمو مجلة GQ أفرا بالاحتفال بعيد ميلادها على المسرح أثناء استلامها جائزة “النّجاح اللافت للنّظر” إذ تألّقت بفستان أحمر وبدت في غاية الجمال.

أفرا تأثّرت جدًّا خلال الاحتفاليّة وبكت على المسرح أثناء توجيه التّحيّة لوالدتها وشقيقتها.

بعد حفل التّكريم، احتفلت أفرا بعيد ميلادها مع أصدقائها الذين غنّوا لها وتمنّوا لها عيدًا سعيدًا. (http://www.instagram.com/p/DDGuBJdI0k2/)

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وفي خطوة مميّزة ولافتة، قام المعجبون ب”أفرا” بجمع التّبرّعات للجمعيّات الخيريّة ولجمعيّة “حياة خالية من السّرطان” بمناسبة يوم ميلاد نجمتهم المحبوبة.