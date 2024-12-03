الخليج اليوم .. إعلامية كويتية شهيرة تهاجم نوال الكويتية بعد سحب جنسيتها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بشماتة على سحب الجنسية من الفنانة نوال الكويتية.

وكتبت فجر السعيد عبر صفحتها الرسمية على منصة "أكس": "لوسمحتي شيلي ⁧‫الكويتية‬⁩ وحطي اسم أبوج ظاهر أو بلد المنشأ اللي جيتي منها، هذا يعتبر حاليا بحكم القانون تزوير".

وأضافت: "شكرا والحجي للفنانة شمس‬⁩ بعد شيلي لقب الكويتية لأن هذا تزوير لا يقبل فيه القانون، مو كل وحده ماتبي بلد المنشأ قالت أنا كويتية".

وأعلنت دولة الكويت سحب جنسيتها من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية في مرسوم رسمي نشر يوم السبت 30 نوفمبر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج ومصر بالتعليق على قرار الحكومة الكويتية سحب الجنسية الكويتية من المغنية نوال الكويتية.

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت قررت في اجتماعها الخميس الماضي سحب وفقد الجنسية من 1758 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وتشن الحكومة الكويتية حملة صارمة على ما تصفها بحالات الجنسية المزورة والمزدوجة، لسحبها من الأشخاص الذين حصلوا عليها بطرق غير مشروعة أو بالتزوير، وكذلك مزدوجي الجنسية حيث تحظر الكويت الاحتفاظ بالجنسية الأصلية في حالة الحصول على جنسيتها.

ومنذ بدء الحكومة الكويتية حملتها قبل نحو 3 أشهر تجاوز عدد الأشخاص المسحوبة جنسياتهم نحو 8 آلاف شخص.

المصدر: RT + وسائل إعلام كويتية