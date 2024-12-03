طرح الإعلان الرسمي لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو.. وهذه مواعيد عرضه بالسينمات

الإعلان الرسمي لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

عصام عمر: أهم ما يميز هذا الفيلم المعاني الخفية وراء الكلمات

ركين سعد: شخصيتي بالفيلم مختلفة تماماً عن الأعمال التي قدّمتها

ركين سعد- الصورة من الشركة المنتجة

أحمد بهاء: المخرج خالد منصور أول من تحدّث معي عن فكرة مشاركتي بالفيلم

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"- الصورة من الشركة المنتجة

خالد منصور: أهدف إلى تقديم فيلم يظل له تأثير مع مرور الوقت

أبطال فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، بعد إخراجه عدداً من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويشارك البطولة: الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، و أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.



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