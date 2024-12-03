طرح الإعلان الرسمي لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو.. وهذه مواعيد عرضه بالسينمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - تزامناً مع الرحلة التي يقوم بها فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في عدد من المهرجانات، ما بين السعودية وبلجيكا والعراق وتونس، تم طرح الإعلان الرسمي للفيلم على جميع المنصات الرقمية، وذلك تمهيداً لطرحه بدُور السينما في مصر يوم 1/1/2025، والعالم العربي يوم 9/1/2025.
الفيلم يشارك في المسابقة الرسمية للدورة الـ24 لمهرجان سينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا، والمسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة، والمسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيراً المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ35 لأيام قرطاج السينمائية.
لقراءة المزيد: ركين سعد: البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو مشروع سينمائي مهم وفخورة بأنني جزء منه
الإعلان الرسمي لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"يظهر في الإعلان الرسمي للفيلم ومدته أقل من دقيقتين، قصة حسن الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول، بعدما تورّط في حادث خطير من دون ذنب؛ ليصبح بين ليلة وضحاها مطارَداً من قِبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.
عصام عمر: أهم ما يميز هذا الفيلم المعاني الخفية وراء الكلماتقال بطل الفيلم عصام عمر: "حسن يعيش مع تروما غياب الأب، ومفتاح شخصيته بالنسبة لي كان في فكرة التخلّي؛ حيث تخلّى عنه والده في مرحلة الطفولة؛ لذلك هو انطوائي ولا يتحدث كثيراً، وانفعالاته داخلية فقط، لا توجد أيّة انفعالات خارجية كبيرة، ولكنه لا يريد التخلّي عن رامبو كما حدث معه؛ فهو يشعر بأنه ورامبو شخص واحد، كما أن مفتاح الشخصية ليس في الجانب الظاهر منها أو في الحوار؛ فأهم ما يميز هذا الفيلم ويميز الشخصية، هو الطبقات المتعددة والمعاني الخفية وراء الكلمات".
ركين سعد: شخصيتي بالفيلم مختلفة تماماً عن الأعمال التي قدّمتهاأما ركين سعد فقالت: "شخصية أسماء مؤثرة في الأحداث؛ فهي قوية لأنها تخطّت العديد من الأمور في حياتها، ولكنها شخص حساس أيضاً، وهي شخصية مختلفة تماماً عن الأعمال التي قدّمتها سابقاً، كما أنها قريبة من الناس؛ فكل الشخصيات نجدها حولنا في الشارع، وهو يصلح لأن يُطرح في السينما وألّا يقتصر عرضه بالمهرجانات فقط".
أحمد بهاء: المخرج خالد منصور أول من تحدّث معي عن فكرة مشاركتي بالفيلمبينما قال أحمد بهاء الممثل وعضو فرقة شارموفرز عن أول تجرِبة تمثيلية له: "كان المخرج خالد منصور أول من تحدّث معي عن فكرة مشاركتي في الفيلم منذ عامين تقريباً، وقال لي إنها أول تجربة إخراج له، وحكى جزءاً من قصة الفيلم في الهاتف. في البداية كنت قلقاً للغاية؛ لأنها مسؤولية كبيرة؛ فعندما تحدّث معي خالد، شعرت بالشغف في حديثه؛ فكان كلامه مشابهاً لحديثنا في شارموفرز عن الفرقة، تلك الطاقة يمكنك أن تشعر بها إذا مررت بنفس التجربة، وهو ما جعلني مطمئناً للمشاركة في العمل".
خالد منصور: أهدف إلى تقديم فيلم يظل له تأثير مع مرور الوقتوأشار المخرج خالد منصور إلى أنه يسعى لتقديم فيلم يظل له تأثير مع مرور الوقت؛ قائلاً: "أسعى من خلال هذا العمل لتقديم سينما مختلفة وحقيقية؛ فخلال السنوات العشر الأخيرة، أصبحت هناك مسافة كبيرة بين ما يقدَّم للجمهور على اعتبار أنه سينما جماهيرية، وبين التجارب المختلفة التي يتم تقديمها من الصنّاع بشكل مختلف؛ فأصحاب رأس المال لا يغامرون في تجارب مختلفة، لكن يركزون على التيمة الواحدة مثل الكوميديا أو الأكشن وغيرها، وهي سينما ذات تأثير مؤقّت، ولكني أهدف إلى تقديم فيلم سأكون فخوراً بمشاهدته بعد 15 عاماً، فيلم يحترم مشاعر الجمهور ويُعبّر عنهم".
الفيلم يشارك في المسابقة الرسمية للدورة الـ24 لمهرجان سينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا، والمسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة، والمسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيراً المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ35 لأيام قرطاج السينمائية.
لقراءة المزيد: ركين سعد: البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو مشروع سينمائي مهم وفخورة بأنني جزء منه
أبطال فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"
"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، بعد إخراجه عدداً من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويشارك البطولة: الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، و أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".