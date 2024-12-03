الخليج اليوم .. الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية الدولة الوحيدة في العالم المستفيدة ماليا من تحول الطاقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن السعودية تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تستفيد ماليا من تحول الطاقة.

وأوضح خلال افتتاح النسخة الرابعة من "منتدى مبادرة السعودية الخضراء" في الرياض اليوم، أن استبدال مليون برميل نفط من خلال الغاز والطاقة المتجددة يعد إنجازا كبيرا، مبينا أن مشاركة الآخرين ضرورة إذا أردنا الحصول على الأفضل.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية أمين الناصر إن لدى السعودية 100 مليون طن من النفط وهو يساوي 30 عاما مضت، ونحتاج حلولا براغماتية تناسب الجميع لضمان أمن طاقي مستدام.

وأضاف الناصر أن "أرامكو" تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي، حيث أوضح أن الحلول التقنية حاليا لا تكفي للحد من تكلفة إنتاج الطاقة، مستشهدا بالهيدروجين الذي ذكر أن مشكلته الأساسية هي ارتفاع التكلفة مقارنة ببقية مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر لتحول الطاقة هو التوقعات غير المنطقية من البعض.

ويشهد المنتدى مشاركة الخبراء وصناع السياسات وقادة قطاع الأعمال والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة موضوعات أبرزها إعادة تأهيل الأراضي، وتسخير أحدث الابتكارات لخفض الانبعاثات الكربونية، وتمويل رحلة الانتقال الأخضر لدعم سبل العيش المستدامة، ودور الحلول الطبيعية في تمكين المجتمعات من التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الغني في المملكة.

المصدر: الاقتصادية