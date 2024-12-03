الخليج اليوم .. موقف مميت لمصرية أمام الكعبة.. وتدخل سعودي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تعرضت سيدة مصرية لموقف مميت بعد توقف قلبها أثناء تواجدها أمام الكعبة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، وتدخلت الفرق الإسعافية بالمسجد لإعادة النبض لها بعد تعرضها لحالة إغماء.

وتلقت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام في مكة المكرمة بلاغا عن حالة إغماء لمعتمرة من الجنسية المصرية في العقد السادس من العمر في حجر إسماعيل بصحن الطواف.

وباشرت الفرقة الإسعافية عملها بإجراء الإسعافات الأولية وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وتبين أن حالتها توقف قلب، وتم عمل الإنعاش القلبي الرئوي حتى عاد لها النبض، ونقلها فورا إلى مستشفى أجياد العام.

وبحسب بيان سعودي، تعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي على توفير جميع الإمكانيات البشرية والإسعافية لخدمة المعتمرين والزوار لبيت الله الحرام، كما وفرت الهيئة في أماكن متفرقة داخل المسجد الحرام أكثر من 15 جهاز إزالة الرجفان البطيني AED (جهاز الصدمات القلبية)، وهو جهاز محمول يمكن استخدامه لعلاج حالات توقف القلب والتنفس.

المصدر: واس