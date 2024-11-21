حكومة أستراليا تطلق مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاما

قدمت الحكومة الأسترالية المنتمية إلى يسار الوسط اليوم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاما، واقترحت غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) لمنصات التواصل الاجتماعي في حالة مخالفة ذلك.

وذكرت حكومة حزب العمال، إن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يشكل مخاطر على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، وخاصة الفتيات من خلال التصوير الذي يستهدف تشويه صورة الجسد والمحتوى المعادي للإناث الموجه للأولاد.

وتخطط أستراليا لتجربة نظام للتحقق من العمر قد يشمل استخدام البيانات الحيوية أو بيانات الهوية الحكومية لفرض حد أدنى للمرحلة العمرية المسموح لها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في واحدة من أكثر الضوابط صرامة التي فرضتها أي دولة حتى الآن.

والمعدل العمري المقترح هو الأعلى الذي تضعه أي دولة، ولن يكون هناك استثناء عن طريق الحصول على موافقة الوالدين ولا إعفاء للحسابات الموجودة بالفعل.

واوضح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان، "هذا إصلاح تاريخي. نعلم أن بعض الأطفال سيجدون طرقا للتحايل، لكننا نرسل رسالة إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين أدائها".

ويخطط الحزب الليبرالي المعارض لدعم مشروع القانون، بينما طالب مستقلون وحزب الخضر بمزيد من التفاصيل حول القانون المقترح الذي من شأنه أن يؤثر على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعتين لشركة "ميتا" و"تيك توك" التابعة لشركة "بايت دانس" و"إكس" التابعة لإيلون ماسك.

وتعهدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال فرض تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة.

واقترحت فرنسا العام الماضي حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما، لكن المستخدمين يمكنهم تجنب الحظر بموافقة الوالدين.

ومن شأن القانون الأسترالي أن يجبر منصات التواصل الاجتماعي، وليس الآباء أو صغار السن، على اتخاذ خطوات مقبولة لضمان وجود آليات حماية للتحقق من العمر.