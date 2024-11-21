شكرا لقرائتكم خبر عن صور مرعبة.. ثوران بركان بشبه جزيرة ريكيانيس في آيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

الثوران البركاني بشبه جزيرة ريكيانيس

الدمام - شريف احمد - ثار بركان في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غرب آيسلندا الليلة الماضية، في سابع ثوران تشهده البلاد منذ ديسمبر الماضي.وذكر مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا، أن مشاهد تلفزيونية حية أظهرت الحمم البركانية وهي تتدفق على طول شقّ أفقي.وهذا هو الثوران السابع في هذه المنطقة منذ ديسمبر الماضي، يعود آخرها إلى نهاية أغسطس الماضي، وحصل في شبه جزيرة ريكيانيس نفسها، ولم تشهد شبه جزيرة ريكيانيس أيّ ثوران بركاني طوال ثمانية قرون حتى مارس 2021.وحدثت ثورانات أخرى في أغسطس 2022، وفي يوليو وديسمبر من عام 2023، فيما تعدّ آيسلندا موطنًا لـ 33 نظامًا بركانيًا نشطًا.