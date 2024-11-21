شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. آلية جديدة لنقل وترقية المعلمين والمعلمات والان نبدء بالتفاصيل

ترقية المعلمين والمعلمات

التعليم في السعودية

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن آلية جديدة لنقل وترقية المعلمين والمعلمات، وذلك وفقًا للائحة الوظائف التعليمية المعدلة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر جمادى الأولى الجاري.وتنص الآلية الجديدة على نقل شاغلي المستويات الأول والثاني والثالث إلى رتبة ”معلم مساعد“، بينما ينقل شاغلي المستويات الرابع والخامس والسادس إلى رتبة ”معلم ممارس“.أما رتبة ”معلم متقدم“ فتشمل من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 19/‏‏‏‏‏4/‏‏‏‏‏1441 وكان من شاغلي المستويات ”السادس أو الخامس أو الرابع“، وكذلك من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل التاريخ نفسه وكان من شاغلي أحد هذه المستويات.وحرصت الوزارة على ضمان حقوق المعلمين المالية، إذ يُوضع المنقول في الدرجة التي يساوي راتبها راتبه السابق وقت النقل، وفي حال نقص صافي راتبه تصرف له مكافأة شهرية بمقدار النقص.وحددت اللائحة شروطًا للترقية للمستويات الأعلى، حيث يجب على من كان يشغل المستوى الأول أن يمضي مدة لا تقل عن خمس سنوات قبل نقله إلى المستوى الخامس، وأربع سنوات في الدرجة الأخيرة من المستوى الخامس قبل نقله إلى المستوى السادس.أما من كان يشغل المستوى الثاني فيشترط أن يمضي في الدرجة الأخيرة من المستوى الخامس، مدة لا تقل عن أربع سنوات قبل نقله إلى المستوى السادس.وفي جميع الأحوال، يشترط ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للمعلم في السنتين الأخيرتين السابقتين على نقله عن تقدير ”جيد جدًا“، مع إمكانية خفض المدد المطلوب إمضاؤها قبل النقل إلى النصف لمن كان يحمل مؤهلًا جامعيًا فأعلى.يذكر أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى تحقيق عدالة نظام الترقيات، وتحفيز المعلمين على التطوير المهني، ورفع كفاءة العملية التعليمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.