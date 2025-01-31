شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى أهمية تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة وإدخال مساعدات فورية وكافية إلى قطاع غزة .. مشدداً على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ألفلسطينيين " الأنروا" فى ذلك.



وشدد الصفدى ، خلال استقباله المفوض العام لوكالة الأنروا فيليب لازارينى ، على أهمية ضمان استمرار وكالة "الأنروا " التى تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأى جهة أخرى فى تقديم خدماتها الحيوية للاجئين ألفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.