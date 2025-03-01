شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الجمعة 28 – 2 – 2025 بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 28 – 2 – 2025 ثلاث مباريات في ختام الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" حيث أستضاف الاتحاد السكندرى نظيره بيراميدز والتقى سيراميكا مع فريق بتروجيت و واجه غزل المحلة فريق إنبى.

بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بثلاثية ويعود لصدارة دورى Nile.. فيديو

فاز فريق بيراميدز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

غزل المحلة يعود للانتصارات ويهزم إنبى بثلاثية نظيفة في الدورى

حقق فريق غزل المحلة، فوزًا عريضًا على إنبى بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد المحلة في الرابعة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل.

سيراميكا يقسو على بتروجيت برباعية في الظهور الاول لعلى ماهر

حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره بتروجيت 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".