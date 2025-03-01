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تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام رمضان 2025

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تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام رمضان 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 01 مارس 2025 04:30 ص

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، اليوم السبت، 1 مارس 2025.

ومن المرتقب أن يشهد أول أيام شهر رمضان عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس شتوى مستقر معتدل فترة النهار شديد البرودة فى فترات الليل.

و درجات الحرارة العظمى المتوقعة أول أيام شهر رمضان ستتراوح بين 20 و21 درجة على القاهرة الكبرى والصغرى مع أول أيام رمضان متوقع أن تسجل 12 درجة.


وخلال تول أيام شهر رمضان يسود طقس مستقر لا يشهد أى انخفاضات ولا ظواهر جوية غير مستقرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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