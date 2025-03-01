شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، اليوم السبت، 1 مارس 2025.

ومن المرتقب أن يشهد أول أيام شهر رمضان عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس شتوى مستقر معتدل فترة النهار شديد البرودة فى فترات الليل.

و درجات الحرارة العظمى المتوقعة أول أيام شهر رمضان ستتراوح بين 20 و21 درجة على القاهرة الكبرى والصغرى مع أول أيام رمضان متوقع أن تسجل 12 درجة.



وخلال تول أيام شهر رمضان يسود طقس مستقر لا يشهد أى انخفاضات ولا ظواهر جوية غير مستقرة.