شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يتجول فى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الجمعة في جنوب البلاد، في زيارة شملت ثكنات الجيش في صور ومرجعيون، إضافة إلى محطة في مدينة النبطية.

وأصدر سلام بيانا عن جولته جاء فيه: "توجهت اليوم إلى الجنوب مع زملائي الوزراء وكانت محطتنا الأولى في ثكنة بنوا بركات في صور".

وتوجه إلى الجيش وقوات اليونيفيل قائلا: "التحية لكل أبطال جيشنا الوطني ولشهدائه الابرار، فأنتم عنوان الشرف والتضحية والوفاء، وأنتم العامود الفقري للسيادة والاستقلال"، مشددا على أن "الجيش هو المولج الدفاع عن لبنان، وعليه مسؤولية الحفاظ على أمن الوطن وحماية شعبه وصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه".

وجزم سلام أن "الجيش اللبناني يقوم اليوم بواجباته بشكل كامل، ويعزز انتشاره بكل إصرار وحزم من أجل ترسيخ الاستقرار في الجنوب وعودة أهالينا إلى قراهم وبيوتهم"، مضيفا: "الحكومة سوف تعمل على تمكين الجيش اللبناني من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتدريبه وتحسين أوضاعه مما يعزّز قُدراته من اجل الدفاع عن لبنان".

وأعرب عن تقديره "لدور اليونيفيل كقوة حفظ سلام تواجدت مع لبنان وجنوبه منذ العام 1978، وقدم عدد من عناصرها حياتهم من أجل تحقيق رسالتها"، مشيدا "بتعاونها الوثيق مع الجيش والسلطات اللبنانية لتنفيذ القرار 1701، في سبيل تعزيز أمن واستقرار لبنان وجنوبه. نرفض أي اعتداء على اليونيفيل ونؤكد العمل دون تهاون لتوقيف ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ونحرص على القيام بكل الإجراءات لعدم تكرارها".