شكرا لقرائتكم خبر عن موعد اختبار الشهر لصفوف النقل بالفصل الدراسى الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد تقييمات الشهر الأول بالفصل الدراسى الثانى 2025، لصفوف النقل حيث من المقرر أن يبدأ فى شهر مارس 2025 خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس المقبل، أما الاختبار الشهر الثانى لصفوف النقل سيكون فى شهر إبريل 2025 من 22 حتى 30 أبريل 2025.

ونبهت المديريات التعليمية والإدارات علي الطلاب بجميع المراحل التعليمية، بالالتزام بالحضور في الثامنة صباحا حيث يتم تسجيل الغياب مع بدء طابور الصباح وغياب الحصة الأولى من الطابور حسب القرارات الوزارية، خلال الدراسة فى شهر رمضان المبارك.

وأكدت المديريات والإدارات التعليمية، علي ضرورة الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مؤكدة على اسمرار الأداءات الصفية والمنزلية والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية والتي تتم جميعها في حضور الطالب ولن يتم إعادتها إلا في حالات الغياب بعذر وهى تمثل 70% من درجة الطالب خلال الترم منها 10% للسلوك والمواظبة .

وأضافت الإدارات التعليمية، أنه في حالة غياب الطالب في الامتحانات الشهرية لن تعاد له الامتحانات لأي سبب من الأسباب، وأن المتغيب بسبب أجازه مرضي أو السفر إلى الخارج (مثبتة بأوراق رسمية موثقة من جهة حكومية) ولم يحضر امتحانات الشهور سوف يتم التعامل معه حسب ما ينص عليه القرارات الوزارية بهذا الشأن .

وتابعت الإدارات التعليمية أن خروج الطالب من الحصة بدون إذن يسجل غياب ويحرم الطالب من درجات المواظبة والأعمال التحريرية والتقييمات ويعد هروب حتى لو لم يخرج من المدرسة .