الاقتصاد

صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 41ر601 نقطة، أو 4ر1% ، ليصل إلى 91ر43840 نقطة.
مؤشرات الأسهم الأمريكية - cnbctv18

الأسهم الأمريكية

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 93ر92 نقطة، أو 6ر1% ، ليصل إلى 50ر5954 نقطة.
مؤشرات بورصة وول ستريت - وكالات

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 86ر302 نقطة ، أو 6ر1% ، ليصل إلى 28ر18847 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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