شكرا لقرائتكم خبر عن صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 41ر601 نقطة، أو 4ر1% ، ليصل إلى 91ر43840 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 93ر92 نقطة، أو 6ر1% ، ليصل إلى 50ر5954 نقطة.وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 86ر302 نقطة ، أو 6ر1% ، ليصل إلى 28ر18847 نقطة.