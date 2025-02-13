الاقتصاد

“هيئة الأمن الغذائي” تطرح المناقصة الأولى لهذا العام لاستيراد 595 ألف طن قمح

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • “هيئة الأمن الغذائي” تطرح المناقصة الأولى لهذا العام لاستيراد 595 ألف طن قمح 1/2
  • “هيئة الأمن الغذائي” تطرح المناقصة الأولى لهذا العام لاستيراد 595 ألف طن قمح 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم, عن طرح المناقصة الأولى لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (595) ألف طن للتوريد خلال الفترة (مايو – يوليو 2025م).

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن، منوهًا أن الكمية موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر لميناء ينبع التجاري و(2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(1) باخرة لميناء جازان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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