شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة السابعة عشرة بدورى nile اليوم والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق الاثنين المقبل منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile، بإقامة 3 مباريات تجمع المصري البورسعيدى مع مودرن سبورت والبنك الأهلى مع حرس الحدود وأخيراً فاركو مع الجونة.

موعد مباريات الجولة السابعة عشرة من الدورى

الاثنين 3 مارس

المصري البورسعيدى & مودرن سبورت..9 مساء

البنك الاهلى& حرس الحدود..9 مساء

فاركو & الجونة..9 مساء

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري & سموحة..9 مساء

انبى & الزمالك ..9 مساء

زد اف سى & الاسماعيلى..9 مساء

الاربعاء 5 مارس

الاهلى & طلائع الجيش ..9 مساء

بتروجت & غزل المحلة..9 مساء

بيراميدز & سيراميكا..9 مساء

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.