كيف تضمن نجاح الدايت؟.. نصائح لا تفوتك عند التنحيف أو التضخيم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يلجأ بعض الأشخاص إلى اتباع حميات غذائية بعينها، للوصول إلى وزن صحي ومثالي، سواء بخسارة الوزن أو زيادته، وزيادة الكتلة العضلية، في حين يذهب البعض إلى تباع بعض الطرق للتنحيف أو التنشيف، وفقا لحاجة أجسامهم، لكن بعض المحاولات لا تنجح في كثير من الأوقات.

كيف تتأكد من نجاح الدايت؟

يقول الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، إن هناك عدة عوامل يجب التأكد من اتباعها لتحقيق نجاح نظام الدايت الخاص بك.

عوامل نجاح النظام الغذائي لخسارة الوزن «التنحيف»

فقدان الوزن يكون تدريجي (حوالي 0.5-1 كيوجرام في الأسبوع).

الإحساس بالشبع والطاقة طول اليوم.

عدم الشعور بتعب أو جوع مفرط.

شمول وجباتك على كل العناصر الغذائية.

عدم الحرمان الكامل من الأكلات.

الشعور بتحسن صحتك العامة (نوم أفضل، بشرة صحية، طاقة عالية).

عوامل نجاح دايت زيادة الوزن «التضخيم»

إذا كان النظام يهدف إلى زيادة الوزن، تأكد من هذه الأمور:

تحسن في العضلات:

تأكد من زيادة الوزن ككتلة عضلية وليس دهون فقط.

طاقة ونشاط:

تأكد من الشعور بالطاقة والحيوية طول اليوم.

تنوع الأكل:

لا بد أن يكون الأكل متوازن، ويتضمن بروتين، دهون صحية، وكربوهيدرات.

صحة عامة أفضل:

ملاحظة صحة بشرتك وانتظام النوم، وتعزيز المناعة.

راحة بعد الأكل:

تأكد من عدم الشعور بتخمة مستمرة أو عدم الراحة.

التحاليل:

لا بد من إجراء التحاليل مثل السكر والكوليسترول، كل 3 أشهر للتأكد من أن النتائج سليمة.

استمتاع بالأكل:

لا بد أن تتعامل مع نظام الدايت، بأنه مريح، ولا يضغطك نفسيا.