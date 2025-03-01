الجمهور يشيد بالحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد 3: حسينا نفسنا جزء من العائلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد 3 أحداثًا مثيرة بعد عرضه على قناة ON، إذ جرى استعراض مرحلة جديدة في حياة أسرة أحمد، الشخصية التي يجسدها الفنان شريف سلامة، والتي عبر عنها بتعليقه لافتة أمام منزلهم الجديد كتب عليها بيت العيلة.

الإشادة بالحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد

وبعد انتهاء الحلقة تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداثها، إذ جاءت التعليقات كالتالي: المسلسل كان تحفة والحلقة عبرت عن الأسرة المصرية اللي بجد، وأيضًا: الحلقة الأولى تحفة بجد، ودينا الشربيني أبدعت.

وخلال أحداث الحلقة الأولى ظهر الاستقرار في الأسرة، بمشاهد متنوعة من مساعدة الشقيقين شريف الذي يجسده حمزة دياب، وفريد ويؤدي دوره مالك دياب، فيما ونجاح شريف خلال لعبه في النادي الأهلي، والذي يظهر بترحيب الجماهير بوالده.

أحداث مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد 3 تدور أحداثه حول أحمد، طبيب التجميل، الذي يلتقي بليلى، صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما، ولكن اختلاف ظروفهما العائلية يشكل عائقًا أمام استمرار العلاقة، ومع ذلك، يقرران الزواج وتحدي الصعوبات معًا، ليبدأا رحلة جديدة مع أطفالهما.

ويعرض في الموسم الرمضاني 2025 على قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة شريف سلامة ودينا الشربيني وإسعاد يونس وحسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبدالوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.