بعد ظهور أغنيته في مسلسل ولاد الشمس.. تعرف على المطرب مصطفى رزق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت أولى حلقات مسلسل ولاد الشمس أحداثًا مشوقة، إذ تدور القصة حول 4 شباب نشأوا في أحد دور الأيتام، ثم انتقلوا إلى الشارع في مرحلة البلوغ، ليبدأوا فصلًا جديدًا في حياتهم من خلال الانخراط في أعمال الإتجار في المخدرات والنصب.

أحداث الحلقة الأولى مسلسل ولاد الشمس

وخلال أحداث الحلقة الأول من مسلسل ولاد الشمس ظهرت الفنانة مريم الجندي، والتي تجسد دور صحفية تبحث عن الحقائق، إذ خطفها الفنان محمود حميدة، والذي يلعب دور صاحب دار الأيتام، ويستغل الأطفال الأيتام للإتجار في المخدرات لحسابه.

وخلال المشهد الذي جمع بين محمود حميدة ومريم الجندي، شغل الأول أغنية أثناء حديثه مع الأخيرة، ومن ثمّ ذكر أنها تعود للمطرب مصطفى رزق، الذي اتجهت الأنظار نحوه مؤخرًا من قبل العديد من المتابعين، بعد استعراض إحدى أغنياته.

معلومات عن المطرب مصطفى رزق

مصطفى رزق هو مطرب وملحن وعازف مصري، من مواليد مدينة إدفو بمحافظة أسوان، ويعتبر واحدًا من أبرز أيقونات موسيقى الجاز في مصر.

قدم رزق خلال مشواره العديد من الأغنيات التي تميزت بطابعها الخاص، والتي يأتي من أبرزها حسب صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «خدني معاك»، «شفطة بن»، «كراكيب».

مسلسل ولاد الشمس

يضم مسلسل ولاد الشمس نخبة كبيرة من الفنانين هم، طه دسوقي، أحمد مالك، محمود حميده، علاء مرسي، معتز هشام، فليكس، فرح يوسف، جلا هشام، مريم الجندي، وغيرهم.

ويُعرض العمل على شاشة قناة «أون»، ويتناول قضية أطفال دور الأيتام، ورحلتهم في الحياة بحثًا عن ذاتهم وسط صراعات طويلة.