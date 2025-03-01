كيف ينتظر الجمهور الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي؟.. نقلة جديدة للفنان أحمد مكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من الأعمال الدرامية التي ينتظر الجماهير حلقاتها الأولى في الموسم الرمضاني 2025، ومنها مسلسل الغاوي بطولة الفنان أحمد مكي، الذي قرر أن يخرج هذا العام من عباءة الكبير أوي التي قدمها في خلال 8 مواسم في دراما رمضان، ليتجه إلى الدراما الشعبية.

مسلسل الغاوي

وينتظر الجماهير عرض الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي الذي يُعرض على شاشات الشركة المتحدة في الموسم الرمضاني، إذ تفاعل الكثير من الجماهير مع برومو المسلسل بعد عرضه، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «الغاوي مش مجرد مسلسل، دي نقلة جديدة لأحمد مكي البرومو الرسمي كشف عن عالم مختلف تمامًا غموض، أكشن، توتر في كل لقطة»، وأيضا: «مكي خارج من عباءة الكوميديا وداخل في أجواء الشارع والحياة القاسية، بشخصية مريبة مليانة أسرار» وكذلك: «واضح إننا قدام تجربة جديدة تمامًا على مكي، شكله هيقدم لنا حاجة مشوفناهاش منه قبل كده ومنتظرين المسلسل بفارغ الصبر».

وجاءت من ضمن التعليقات أيضا: «عاوز أتفرج على مسلسل الغاوي لأحمد مكي.. لأن غية الحمام هواية مصرية أصيلة مرتبطة بلا مبالغة بحياة ملايين من المصريين منتشرين في كل محافظات مصر وخصوصاً في الأحياء الشعبية» وكذلك: «مكي عامل شغل جامد بجد منتظرين المسلسل».

أحداث مسلسل الغاوي

ويجسد الفنان أحمد مكي خلال أحداث مسلسل «الغاوي» شخصية رجل من منطقة شعبية يدعى «شمس» ويتعرض لظلم شديد ويتحول إلى بطل شعبي، وهناك قصة حب تجمع بينه وبين الفنانة عائشة بن أحمد.

ينتمي مسلسل الغاوى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبدالجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.