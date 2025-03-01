طريقة عمل الكنافة بالمانجو في 10 دقائق.. ألذ وصفة لسفرة رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكنافة حلوى تقليدية من الشرق الأوسط، تُصنع بطبقة من عجينة الفيلو المبشورة الذهبية، وحشوة كريمية، وشراب حلو، وهي حلوى شهيرة في العديد من البلدان، وغالبًا ما تُقدم في المناسبات الخاصة والأعياد، ولعل أشهرها طريقة عمل الكنافة بالمانجو بالصور خطوة بخطوة، ويمكن معرفتها وفقا لما ذكرته الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة على النحو التالي:

مكونات الكنافة بالمانجو بالصور

1 كيلو- كنافة مجمدة.

½ كوب زبدة.

2 ظرف دريم ويب.

1 كوب من عصير المانجو.

3 مانجو ناضجة - مقطعة إلى مكعبات.

للشربات: 2 كوب سكر + 1 كوب ماء + 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

افركي الكنافة المجمدة بأصابعك لتقطيعها إلى قطع صغيرة.

في هذه الأثناء، قومي بخلط مكونات القطر، واتركيها حتى تغلي ثم خففي النار واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تصبح سميكة، ثم اتركيها تبرد إلى درجة حرارة الغرفة.

تذوب الزبدة ونضيفها إلى الكنافة، نخلط الكنافة والزبدة باليد.

ادهني صينيتين متطابقتين آمنتين للاستخدام في الفرن بملعقة كبيرة من الزبدة المذابة - لقد استخدمت صينيتين مقاس 12 بوصة

قوالب البيتزا - وزعي نصف كمية الكنافة في كل قالب واضغطي عليها جيداً باستخدام وعاء.

اخبزيها في فرن بدرجة حرارة 350 فهرنهايت حتى تكتسب اللون البني الذهبي.

حضري Dream Whip حسب التعليمات الموجودة على العبوة باستخدام عصير المانجو.

عندما تنضج الكنافة، رشي كلا الجزئين بالقليل من القطر.

اقلبي جزءًا واحدًا رأسًا على عقب، ثم وزع حوالي ⅔ من الحشوة الكريمية.

أضيفي قطع المانجو، ثم النصف الآخر من الكنافة.

يمكن تزيينها بباقي الكريمة المخفوقة لتكن من ألذ الوصفات في رمضان.