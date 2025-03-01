ناقشها مسلسل عايشة الدور في رمضان.. 3 نصائح تساعدك على التخلص من المشكلات الأسرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يركز مسلسل عايشة الدور، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025، على فكرة تولي الأم مسؤولية المنزل، إلى جانب انشغاله في حياتها العملية، الأمر الذي يجعلها تشعر في بعض الأحيان بالتقصير، وربما يتسبب في خلق الكثير من المشكلات الأسرية، لهذا وجب التعامل معها بعناية، وذلك عبر اتباع عدد من النصائح وفقًا لـ«helpguide».

تحكم في توترك

التوتر واحدة من المشكلات التي تؤدي بدورها إلى تفاقم الأوضاع، لهذا وجب العمل قدر الإمكان على التحكم فيه، فلا تتردد في مغادرة الغرفة التي يتم فيها الشجار، واستخدام بعض تقنيات تخفيف التوتر السريعة لتصفية ذهنك، بالإضافة إلى الحصول على نفس عميق من شأنه إكسابك بعض الاسترخاء والشعور بالراحة، ما يقلل فرصة تصاعد الأزمات بينك وبين عائلتك.

وضع الحدود

وضع حدود واضحة وقوية من شأنه أن يحميك من التفاعلات العائلية السامة، فذلك المبدأ من شأنه تقليل فرصة تعرضك للمشكلات، لأنها تساعدك على بناء علاقة قوية بينك وبين عائلتك، علاوة على إمكانية تجنب التحدث في الموضوع وقت المشكلة، لأن ذلك الأمر لا يزيدها سوى تعقيدًا، فكن مدركًا لذلك جيدًا وحاول الابتعاد عنه قدر الإمكان.

كن ذكيًا عاطفيًا

وجب عليك قدر الإمكان العمل على تعزيز ذكائك العاطفي، لأن ذلك يعمل على تحسين قدرتك على فهم المشاعر وإدارتها والتعبير عنها، ويمكن أن يكون لهذا تأثير إيجابي ليس فقط على علاقاتك الأسرية ولكن أيضًا على صحتك العقلية بشكل عام، وللعمل على تعزيز ذكائك العاطفي وجب عليك التركيز على 4 مهارات أساسية وهي: الإدارة الذاتية، الوعي الذاتي، الوعي الاجتماعي، إدارة العلاقات.

مسلسل عايشة الدور

يشارك في مسلسل عايشة الدور عدد كبير من الفنانين من بينهم دنيا سمير غانم ومحمد ثروت ومحمد كيلاني وسما إبراهيم وفدوى عابد وأميرة أديب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي.