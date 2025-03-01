طرحها مسلسل حكيم باشا.. 3 أسباب تدفعك إلى تأجيل فكرة الإنجاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يناقش مسلسل حكيم باشا العديد من الأفكار، من بينها فكرة تأجيل الإنجاب التي تتسبب في كثير من المشاكل بين الزوجين، ورغم ذلك، هناك بعض الأسباب التي قد تجعل من الأفضل تأجيل الإنجاب في الوقت الحالي، والتي يمكن التعرف عليها وفقًا لموقع Verywell Mind.

الضغوط المالية

هذا موضوع يتكرر كثيرًا ويمكن التعامل معه غالبًا بمجرد أن يناقش الزوجان العقبات في حالة الإنجاب بمزيد من التفصيل، إذا شعرت أن مواجهة هذه المناقشة أمر لا يمكن التغلب عليه، فلا بأس من طلب مساعدة معالج نفسي، فيمكن أن يشمل ذلك مناقشة جوانب مثل تكلفة رعاية الأطفال في أثناء أسبوع العمل، ودعم الأسرة، وحتى الضروريات مثل الحفاضات والحليب الصناعي.

الثقة بين الشريكين

قد يشعر الزوجان بالقلق من عدم قدرة كل طرف على المشاركة الكاملة في رعاية الطفل، ولكن بمجرد مناقشة هذه الأمور بشكل محدد، مثل من سيتولى رعاية الطفل في الأوقات المختلفة، يمكن غالبًا حل هذه المشكلة.

تكرار أنماط الأسرة غير الصحية

بالنسبة للأشخاص الذين تعرضوا للإساءة على أيدي والديهم، قد تبدو هذه المخاوف معقولة، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال عادةً في حين أن هذا قد يكون شيئًا يحتاج الشريك الذي يعاني من القلق إلى معالجته بشكل فردي، يمكن للأزواج عادةً الاستفادة من الاستشارة كوحدة واحدة، بهذه الطريقة، يكون كلا العضوين على دراية بالمخاوف والحساسيات المحددة التي قد تنشأ عن تربية أقل من المثالية.

مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.