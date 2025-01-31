شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان صرف معاشات المتقاعدين المدنيين والمستفيدين الورثة لشهر فبراير 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع عدن عن صرف معاشات المتقاعدين المدنيين والمستفيدين الورثة لشهر فبراير 2025، بمشيئة الله، صباح يوم السبت الموافق لتاريخ 1/2/2025. وأكدت انه يجب على المتقاعدين والمستفيدين الورثة الحصول على كرت جديد ساري المفعول للأعوام 2026/2025، أو سند استلام كرت ساري المفعول، الصادر من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع عدن، والمختم بختم الفرع. ونوهت انه يجب على المتقاعد أن يحضر شخصيًا أو الوكيل الشرعي للحصول على المعاش، ولا يتم صرف المعاش إلا بحضور المتقاعد شخصيًا أو الوكيل الشرعي.

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