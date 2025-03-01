شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موازنة إعادة إعمار غزة والجهة التي ستحكمها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

جهينة يمن- متابعات:



أكد مندوب جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، ماجد عبد العزيز، في تصريح إعلامي، أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حكم غزة في المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة وجود آلية واضحة تضمن تنفيذ خطة إعادة الإعمار دون مخاطر تدميرها مجددًا.

وأوضح عبد العزيز أن خطة إعمار غزة تُقدر بنحو 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن نجاحها يتطلب ضمانات تحول دون تكرار الهدم لما سيتم بناؤه، في إشارة إلى أهمية تحقيق استقرار طويل الأمد في القطاع.