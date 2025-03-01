شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تسهيلات مرورية جديدة لسائقي الباصات بأمانة العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ه مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، مرور أمانة العاصمة باعتماد آلية تسمح لجميع مالكي الباصات المحجوزة في مراكز المرور من تقسيط رسوم المخالفات المرورية المستحقة عليهم. وأوضح مدير عام المرور لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه التسهيلات تأتي تنفيذاً لتعليمات قيادة وزارة الداخلية، وذلك بعد أسبوع من إعلان شرطة المرور تخفيض رسوم المخالفات المرورية القديمة والإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة التسيير “كرت الملكية” لمدة ثلاثين يوما. وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومراعاة لظروف المواطنين، واستجابة لمناشدات سائقي الباصات بهذا الخصوص. ودعا الدكتور البراشي، سائقي باصات الأجرة إلى الاستفادة من هذه المبادرة والإسراع في تصحيح أوضاعهم، واستيفاء الإجراءات اللازمة لذلك، مؤكد بأن العمل بهذا التوجيه سيبدأ من يوم الأحد القادم 2 رمضان 1446هـ، الموافق 2 مارس 2025م

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