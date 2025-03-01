شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف 24 ألف مدرس في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن :

أفادت مصادر مطلعة أن مكتب التربية والسلطة المحلية في محافظة تعز قد قاما برفع كشوفات تضم أسماء المدرسين في مديريات المدينة، صبر، جبل حبشي، والحجرية، عبر محافظ المحافظة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، وذلك في إطار مقترح لمبادرة إنسانية تهدف إلى تقديم المساعدات في شهر رمضان المبارك.

ويشمل المقترح توزيع سلة غذائية على كل مدرس في هذه المديريات، بإجمالي تقريبي يصل إلى 24 ألف مدرس، ليتم استهدافهم خلال شهر رمضان.

كما أكدت المصادر أن هناك مساعي حثيثة لإقناع مركز الملك سلمان للإغاثة ليقوم بتبني هذه المبادرة، سواء عبر تقديم معونات غذائية أو نقدية لدعم المدرسين في هذه الفترة.