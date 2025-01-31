شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سعودي يلتقي قيادات حلف حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رت مصادر إعلامية بأن وفدًا سعوديًا زار يوم الأربعاء هضبة حضرموت والتقى رئيس حلف قبائل حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، وقيادات الحلف.. و تداول إعلاميون و ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صور لاستقبال الوفد السعودي و لقائه بقيادات حلف قبائل حضرموت. وتعد زيارة الوفد السعودي لمقر حلف قبائل حضرموت في هضبة حضرموت خطوة متقدمة في دعم جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وبذل المزيد من المساعي والضمانات لتنفيذ استحقاقات ومطالب حضرموت التي يتبناها حلف قبائل حضرموت، التي اعترف بها مجلس القيادة الرئاسي ووضع لها خطة تنفيذية غير مزمنة.

كانت هذه تفاصيل خبر وفد سعودي يلتقي قيادات حلف حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.