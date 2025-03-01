شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء على موعد مع هذا الامر خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد مناطق في محافظة صنعاء، ومن بينها بني مطر، هبوب رياح غربية وشمالية غربية رطبة، مصحوبة بتشكل سحب منخفضة، بعضها من النوع المزني، وفقاً لما أعلنته مصادر الأرصاد الجوية.

كما تظهر سحب طبقيّة على المناطق الغربية من العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى الأجزاء الجنوبية الشرقية البعيدة من المحافظة.

وتتوقع المصادر الجوية أن تتطور هذه السحب خلال الفترة القادمة، مما قد يؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة على تلك المناطق.

