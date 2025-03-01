شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يستعد لمعركة حاسمة لاجتثاث هؤلاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الخبير العسكري اليمني محمد عبدالله الكميم أن المعركة القادمة ضد مليشيات الحوثيراني الإرهابية ستكون معركة يمنية خالصة، دون أي تدخل خارجي، سواء من دول قريبة أو بعيدة. وأشار الكميم إلى أن معركة اليمنيين كانت دائماً محلية، حتى قبل تدخل التحالف العربي، وستظل كذلك بعد خروجه من هذه الحرب.

وأضاف الكميم أن التهديدات التي يتم توجيهها نحو المملكة العربية السعودية، التي تلعب دور الوسيط في الأزمة اليمنية، لن تنجح في إيقاف معارك التحرير التي تعد لها القوات المسلحة اليمنية والقيادة السياسية، بدعم من قبائل اليمن كافة. وأكد أن هذه التهديدات، سواء أطلقت عبر القيادات "الكرتونية" أو الإعلاميين التابعين للمليشيات، لن تؤخر أو تؤجل المعارك، ولن تؤثر في مسارها.

ووصف الكميم المليشيات بأنها "صفحة أراد لها البقاء لفترة معينة لأداء دور محدد"، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لطي هذه الصفحة بعد انتهاء مهمتها. وأكد أن المليشيات لم تكن يوماً قوية بالقدر الذي يمكنها من الصمود في صنعاء لولا الظروف الخاصة والمساندة الخارجية التي تلقتها من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وختم الكميم حديثه بالقول: "اليوم لا عاصم لكم من أمر الله، فاتركوا العنتريات واستعدوا لتسليم مؤسسات الدولة والعودة إلى الكهوف، فقد حان قطافكم."