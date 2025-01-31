شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية 16 لمساعدة الشعب السوري الشقيق والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات أغاثية متنوعة

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الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.