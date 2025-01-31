- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية 16 لمساعدة الشعب السوري الشقيق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.
مساعدات أغاثية متنوعةوتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.
أخبار متعلقة
جازان.. ضبط مخالفين لممارستهما الصيد البحري دون تصريح
"التحالف الإسلامي" يدشّن المحطة الثانية لبرنامج دول الساحل في نيامي