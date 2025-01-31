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مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية 16 لمساعدة الشعب السوري الشقيق

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية 16 لمساعدة الشعب السوري الشقيق 1/2
  • مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية 16 لمساعدة الشعب السوري الشقيق 2/2

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الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

مساعدات أغاثية متنوعة

وتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.

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ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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