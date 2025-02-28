الخليج اليوم .. الإمارات .. الإفراج عن 3727 من نزلاء السجون بمناسبة شهر رمضان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفرجت الإمارات أخيراً عن 3727 من نزلاء الإصلاحيات والمنشآت العقابية وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان، وتأتي المبادرة بشأن الإفراج عن النزلاء، في إطار حرص البلاد منح أولئك النزلاء فرصة بدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم، وتحقيق استقرارها، كما تقول وكالة أنباء الإمارات.

وفي التفاصيل، أمر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، بالإفراج عن 1295 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية الذين صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل في الوقت ذاته بسداد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

في حين، أمر نائب رئيس الدولة، الشيخ محمد بن راشد، بالإفراج عن 1518 نزيلاً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان، وباشرت النيابة العامة في دبي التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ الأمر السامي وضمان سرعة عودة المشمولين بالعفو إلى ذويهم.

إلى ذلك، أفرج حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، عن 707 نزلاء، من الذين يقضون مدة محكوميتهم في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان أيضاً، كما أمر.

في الوقت ذاته، أمر حاكم عجمان الشيخ حميد النعيمي بالإفراج عن 207 نزلاء بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك نتيجة لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك في أثناء تنفيذهم مدة العقوبة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، طبقاً لـ"وام".