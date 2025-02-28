شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا بالسعودية تصدر بيان بشان رؤية هلال شهر رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت المحكمة العليا بالسعودية، أمس الأربعاء، إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء غدا الجمعة ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.



وقالت المحكمة، في بيان، إن «المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية ترغب، إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الجمعة، التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1446هـ، الموافق 28 فبراير (شباط) 2025».



وأضافت: «ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة».



وأعربت عن أنها «تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدّي لعموم المسلمين».

