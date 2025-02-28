علاجات سريعة المفعول لعسر الهضم لدى طفلك في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 08:49 صباحاً - تغييرات جذرية عديدة يتم إدخالها في روتين طعام طفلك المعتاد خلال شهر رمضان ، لذا يجب اتباع الطفل لنظام غذائي متوازن للأطفال طوال فترة الصيام لتفادي إصابته بالعديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والذي يصاب به الطفل عادة بسبب الإفراط المفاجئ في تناول الطعام بعد انقضاء ساعات طويلة من الصيام، وتناول كمية كبيرة من الأطعمة الدهنية أو الحارة وقلة تناول الماء والألياف وينصح باصطحاب الطفل إلى الطبيب عند تكرار الشعور بامتلاء المعدة، مع حدوث نوبات يومية أو عند تكرارها أكثر من 8 مرات في الشهر. ففي هذه الحالة يمكن للطبيب تقييم الأعراض التي تظهر على الطفل وتحليل عادات الأكل.

وقد ينصح الطبيب المعالج للطفل في هذه الحالة بأن يتبع الطفل نظامًا غذائيًا خفيفًا، ويتجنب الأطعمة الدهنية والمصنعة. وتناول بعض المشروبات التي تساعد على الهضم، مثل شاي الشمر، لتخفيف الأعراض وإليك وفقًا لموقع "هيلث" أسباب وأعراض عسر الهضم عند الأطفال، وكيف يمكن تفادي الإصابة به

أسباب عسر الهضم عند الأطفال في رمضان

عادات الطعام الخاطئة تسبب عسر الهضم للطفل- الصورة من موقع AdobeStock

عادات الطعام الخاطئة يصاب الأطفال بعسر الهضم عمومًا بسبب عادات الأكل الخاطئة طوال شهر رمضان ، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المصنعة، وكذلك اللحوم، لأن هضم هذه الأطعمة يكون أكثر صعوبة، مما قد يؤدي إلى ظهور الأعراض.

يصاب الأطفال بعسر الهضم عمومًا بسبب عادات الأكل الخاطئة طوال شهر رمضان ، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المصنعة، وكذلك اللحوم، لأن هضم هذه الأطعمة يكون أكثر صعوبة، مما قد يؤدي إلى ظهور الأعراض. كمية كبيرة من السوائل يمكن أن تظهر أعراض عسر الهضم أيضًا عند تناول الطفل كمية كبيرة من السوائل على مائدة الأفطار ؛ لأن ذلك يزيد من حجم المعدة ويبطئ عملية الهضم.

يمكن أن تظهر أعراض عسر الهضم أيضًا عند تناول الطفل كمية كبيرة من السوائل على مائدة الأفطار ؛ لأن ذلك يزيد من حجم المعدة ويبطئ عملية الهضم. طريقة تناول الطعام كما يمكن أن يكون لتناول الطفل الطعام بسرعة كبيرة وعدم مضغ الطعام بشكل صحيح، تأثير على عملية الهضم.

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أعراض عسر الهضم عن الأطفال

الشعور بامتلاء المعدة، حتى بعد تناول القليل من الطعام

غازات

ألم البطن والانتفاخ.

حرقة وحرقة.

التجشؤ المتكرر

استفراغ و غثيان

الإسهال أو الإمساك.

صداع

تعب.

في حالة وجود أعراض متكررة لسوء الهضم للطفل على مائدة رمضان ، من المهم استشارة الطبيب لإجراء التقييم ووصف الأدوية للمساعدة في تخفيف الأعراض لدى الطفل. ويمكن أيضًا اتخاذ تدابير لمنع تطور فقر الدم ونقص الفيتامينات؛ لأن عسر الهضم يمكن أن يتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء.

علاج عسر الهضم عند الأطفال

سيوصي الطبيب بعلاج عسر الهضم حسب الأعراض التي تظهر على الطفل ولكن بشكل عام، يمكن وصف استخدام بعض الأدوية لتخفيف الأعراض وتحسين عملية الهضم، كما أن هناك بعض العلاجات المنزلية والطبيعية التي لها أيضاً خصائص هضمية، ويمكن التوصية بها كطريقة مكملة للعلاج الذي يشير إليه الطبيب.

علاجات طبيعية لعسر الهضم لدى الأطفال

شاي النعناع من العلاجات المنزلية الجيدة لعسر الهضم -الصورة من موقع Freepik

شريحة من الأناناس يمكن بين وجبة الأفطار والسحور تناول الطفل وجبة خفيفة حوالي 50 مل من عصير هذه الفاكهة دون إضافة الماء لتخفيفها، لأنها تسهل وتسرع عملية الهضم، وخاصة الأطعمة الدهنية.

يمكن بين وجبة الأفطار والسحور تناول الطفل وجبة خفيفة حوالي 50 مل من عصير هذه الفاكهة دون إضافة الماء لتخفيفها، لأنها تسهل وتسرع عملية الهضم، وخاصة الأطعمة الدهنية. الفواكه الطازجة بدون قشور وبذور، والخضروات المطبوخة وعصائر الفاكهة الطبيعية، والخبز والبسكويت السادة، يجب أن تكون ضمن نظام طفلك الغذائي كوجبة خفيفة بين الأفطار والسحور لعلاج عسر الهضم ويجب أن يحتوي نظامك الغذائي على الأطعمة التي يتم امتصاصها بسهولة، ولا تسبب تهيج معدة الطفل، مثل الفواكه الطازجة بدون قشور.

وبذور، والخضروات المطبوخة وعصائر الفاكهة الطبيعية، والخبز والبسكويت السادة، يجب أن تكون ضمن نظام طفلك الغذائي كوجبة خفيفة بين الأفطار والسحور لعلاج عسر الهضم ويجب أن يحتوي نظامك الغذائي على الأطعمة التي يتم امتصاصها بسهولة، ولا تسبب تهيج معدة الطفل، مثل الفواكه الطازجة بدون قشور. أطعمة غنية بالدهون يجب تجنب الأطعمة الغنية بالدهون على مائدة طعام الطفل في رمضان سواء على مائدة الأفطار أو السحور، فهي تحفز إنتاج الغازات

يجب تجنب الأطعمة الغنية بالدهون على مائدة طعام الطفل في رمضان سواء على مائدة الأفطار أو السحور، فهي تحفز إنتاج الغازات الأطعمة المصنعة يجب تجنبها؛ لأنها عادة ما تكون غنية بالدهون والمواد الحافظة التي تهيج الجهاز الهضمي.

يجب تجنبها؛ لأنها عادة ما تكون غنية بالدهون والمواد الحافظة التي تهيج الجهاز الهضمي. شاي النعناع من العلاجات المنزلية الجيدة لعسر الهضم يمكن للطفل تناول بين الأفطار والسحور ، يمكن تناوله بعد الوجبات؛ لأنه يحتوي على خصائص هضمية ومسكنة ومضادة للتشنج، كما أنه يساعد أيضاً على تهدئة الغثيان والقيء، ويقلل من الشعور بامتلاء المعدة.

من العلاجات المنزلية الجيدة لعسر الهضم يمكن للطفل تناول بين الأفطار والسحور ، يمكن تناوله بعد الوجبات؛ لأنه يحتوي على خصائص هضمية ومسكنة ومضادة للتشنج، كما أنه يساعد أيضاً على تهدئة الغثيان والقيء، ويقلل من الشعور بامتلاء المعدة. شاي بذور اليانسون ، يساعد في عملية الهضم ويحارب الأعراض المزعجة لعسر الهضم.

، يساعد في عملية الهضم ويحارب الأعراض المزعجة لعسر الهضم. عصير التفاح يساعد على التخلص من الغازات الموجودة في المعدة، ويسهل عملية الهضم، كما أنه فعال للغاية في المساعدة على هضم الأطعمة الغنية بالدهون أو التوابل.

يساعد على التخلص من الغازات الموجودة في المعدة، ويسهل عملية الهضم، كما أنه فعال للغاية في المساعدة على هضم الأطعمة الغنية بالدهون أو التوابل. عصير الأناناس مع البابايا علاج منزلي جيد لعسر الهضم يمكن إدخاله على مائدة طفلك في رمضان ، فهو غني بالبروميلين، وهو إنزيم قوي فعال ضد الالتهابات، بالإضافة إلى تحسين أداء الجهاز الهضمي. من ناحية أخرى، تحتوي البابايا، بالإضافة إلى الألياف، على مادة تسمى غراء، والتي تحفز حركات الأمعاء، مما يسهل طرد البراز.

علاج منزلي جيد لعسر الهضم يمكن إدخاله على مائدة طفلك في رمضان ، فهو غني بالبروميلين، وهو إنزيم قوي فعال ضد الالتهابات، بالإضافة إلى تحسين أداء الجهاز الهضمي. من ناحية أخرى، تحتوي البابايا، بالإضافة إلى الألياف، على مادة تسمى غراء، والتي تحفز حركات الأمعاء، مما يسهل طرد البراز. عصير الليمون يعمل كمطهر للأمعاء والمعدة، مما يقلل من آلام المعدة. بالإضافة إلى فعاليته ضد عسر الهضم، يساعد عصير الليمون في علاج التهاب الحلق والأنفلونزا ونزلات البرد، وذلك بسبب محتواه من الفيتامينات والمعادن.

يعمل كمطهر للأمعاء والمعدة، مما يقلل من آلام المعدة. بالإضافة إلى فعاليته ضد عسر الهضم، يساعد عصير الليمون في علاج التهاب الحلق والأنفلونزا ونزلات البرد، وذلك بسبب محتواه من الفيتامينات والمعادن. الكركم من النباتات الطبية التي لها فوائد مختلفة للجسم، حيث يعمل كمضاد طبيعي للالتهابات، مما يساعد على تقليل أعراض عسر الهضم التي تسبب الشعور بعسر الهضم باستمرار.

من النباتات الطبية التي لها فوائد مختلفة للجسم، حيث يعمل كمضاد طبيعي للالتهابات، مما يساعد على تقليل أعراض عسر الهضم التي تسبب الشعور بعسر الهضم باستمرار. الشوفان من الأطعمة التي تساعد على عملية الهضم؛ لأنه غني بالألياف التي تحفز الحركات الطبيعية للأمعاء، وتكون بمثابة غذاء للبكتيريا المعوية المفيدة، مما يعزز توازن البكتيريا المعوية، ويحسن حالات الإمساك والإسهال والقولون العصبي طوال شهر رمضان ، فالكمية اليومية الموصي بها من الشوفان هي ملعقتان كبيرتان، يمكن إضافتها إلى الفواكه والعصائر والزبادي.

متى يمكنك اصطحاب طفلك إلى الطبيب؟

ينصح باستشارة الطبيب عند تكرار شعور الطفل بعسر الهضم في رمضان، وملاحظة بعض الأعراض على الطفل، مثل فقدان الوزن أو وجود دم في البراز أو صعوبة في البلع فخلال الاستشارة، سيقوم الطبيب بتقييم الأعراض والتوصية بإجراء اختبارات للمساعدة في تحديد سبب سوء الهضم، مثل تنظير الجهاز الهضمي.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.