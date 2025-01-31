شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ركناً.. بارق تحتفي بتراثها الزراعي في مهرجان الدخن الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أنشطة متنوعة

الدمام - شريف احمد - دشن وكيل محافظ محافظة بارق، إبراهيم منشط، فعاليات مهرجان الدخن الثاني، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد آل مجثل.وتنظم الفعاليات وزارة البيئة وبالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة بارق، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك المحافظة، والبلدية، والتعليم، والقطاع الصحي، والجهات الأمنية، مما يعكس الاهتمام المجتمعي بتعزيز القطاع الزراعي في المنطقة.ويضم المهرجان 25 ركناً مخصصاً لمنتجي الدخن، حيث يعرضون منتجاتهم المتنوعة، ويستقبل الزوار لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم، من الساعة 4 عصرًا حتى 10 مساءً، ليتمكنوا من الاستمتاع بفعالياته المتنوعة.ويتضمن المهرجان العديد من ورش العمل التعريفية التي تهدف إلى دعم المزارعين وتنشيط السياحة في المحافظة، حيث يسعى المنظمون إلى تسليط الضوء على أهمية زراعة الدخن ودعم المزارعين المحليين.ويعتبر ”الدخن اللؤلؤي العفيطي“ من أبرز المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة بارق، ويحظى المهرجان بدعم كبير من وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تحرص على تعزيز الزراعة والمزارعين، وتحفيز كافة الأنشطة والفعاليات التي تخدم هذا القطاع الحيوي.