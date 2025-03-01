شكرا لقرائتكم خبر عن على عمق 33 كيلومترًا.. زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر غربي تشيلي اليوم.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على بعد 859 كيلومترًا غرب مدينة بويرتو مونت، وعلى عمق 33 كيلومترًا.

ولم ترد على الفور أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.