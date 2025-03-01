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على عمق 33 كيلومترًا.. زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب تشيلي

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واس - سانتياغو 0 تبليغ

على عمق 33 كيلومترًا.. زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب تشيلي

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر غربي تشيلي اليوم.
وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على بعد 859 كيلومترًا غرب مدينة بويرتو مونت، وعلى عمق 33 كيلومترًا.
ولم ترد على الفور أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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