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بعد المشادة.. ترامب يكشف موقفه من استئناف المحادثات مع زيلينسكي

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

بعد المشادة.. ترامب يكشف موقفه من استئناف المحادثات مع زيلينسكي

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الدمام - شريف احمد - استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة استئنافا فوريا للمحادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب مشادة حادة بين الزعيمين في البيت الأبيض.
وقال ترامب في أول ظهور علني بعد المواجهة يوم الجمعة: "حسنا، إنه يريد ذلك الآن. إنه يريد العودة الآن، ولكن لا يمكنني فعل ذلك". للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1895614699829346370?ref_src=twsrc%5Etfw

مشادة ترامب وزيلينسكي

وأدى الجدال، الذي انتهى بمغادرة زيلينسكي اجتماع البيت الأبيض، إلى عدم التوقيع على اتفاق استغلال الولايات للمعادن الأوكرانية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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