السعودية | النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة الحرم المدني ويؤكد على جودة العمل النيابي

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة الحرم المدني ويؤكد على جودة العمل النيابي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قام معالي النائب العام، معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بزيارة تفقدية إلى مقر نيابة الحرم المدني اليوم، في إطار متابعة سير العمل والوقوف على جودة العمل النيابي واستعداد النيابه لاستقبال شهر رمضان المبارك والإجراءات النظامية في الحماية الجزائية لزوار المسجد النبوي الشريف.
وخلال الجولة، اطلع معاليه على آلية استقبال القضايا والتعامل معها، مشددًا على أهمية تسريع الإجراءات وفق الأنظمة العدلية المعمول بها، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة. كما استمع إلى شرح مفصل عن الجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل وتوظيف التقنيات الحديثة في إنجاز القضايا.
وأكد معالي النائب العام أن نيابة الحرم المدني تحظى باهتمام خاص نظرًا لطبيعة موقعها ودورها الحيوي في تحقيق العدالة داخل نطاق المسجد النبوي، مشيدًا بكفاءة الكوادر العاملة وجهودهم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
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