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السعودية | النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة الحرم المدني ويؤكد على جودة العمل النيابي

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  • السعودية | النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة الحرم المدني ويؤكد على جودة العمل النيابي 1/2
  • السعودية | النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة الحرم المدني ويؤكد على جودة العمل النيابي 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قام معالي النائب العام، معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بزيارة تفقدية إلى مقر نيابة الحرم المدني اليوم، في إطار متابعة سير العمل والوقوف على جودة العمل النيابي واستعداد النيابه لاستقبال شهر رمضان المبارك والإجراءات النظامية في الحماية الجزائية لزوار المسجد النبوي الشريف.

وخلال الجولة، اطلع معاليه على آلية استقبال القضايا والتعامل معها، مشددًا على أهمية تسريع الإجراءات وفق الأنظمة العدلية المعمول بها، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة. كما استمع إلى شرح مفصل عن الجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل وتوظيف التقنيات الحديثة في إنجاز القضايا.

وأكد معالي النائب العام أن نيابة الحرم المدني تحظى باهتمام خاص نظرًا لطبيعة موقعها ودورها الحيوي في تحقيق العدالة داخل نطاق المسجد النبوي، مشيدًا بكفاءة الكوادر العاملة وجهودهم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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