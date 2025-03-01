شكرا لمتابعة خبر عن مناداة فوق الجبل هكذا كان يعرف أهالي جبال الحشر بدخول رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي جابر حريصي وهو مواطن من أهالي جبال الحشر في منطقة جازان جنوب المملكة كيف كان أهالي المنطقة يعرفون عن دخول شهر رمضان الكريم.

وقال حريصي خلال لقاء مع قناة العربية: “أولا اعتمدت معرفة دخول شهر رمضان برجل صاحب علم أو مثقف أو لديه جهاز راديو وكان وجوده قليلا، فكان يخرج للمناداة وكل من يسمعه ينقل للآخر حتي يصل لأخر الجبل”.

وتابع: “وكانت المناداة تصل لأبعد حد، كان الصوت يصل لمسافة كيلو متر أو أكثر، وهذا كان قبل 40 أو 50 سنة”.