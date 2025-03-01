شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة التراويح.. أجواء روحانية في الحرمين وسط خدمات متكاملة والان نبدء بالتفاصيل

خدمات المسجد الحرام للقاصدين

توفير الخدمات لقاصدي المسجد الحرام

صلاة التراويح في المسجد النبوي

أفضل الخدمات للزوار والمصلين

الدمام - شريف احمد - أدَّى المصلون اليوم صلاة العشاء وصلاة التراويح في المسجد الحرام في أول ليالي شهر رمضان لهذا العام وسط منظومة من الخِدْمَات المتكاملة لضيوف بيت الله الحرام.ووفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان.وتضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.وأشرفت الهيئة على عمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام وتحديد مسارات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلالها، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها.بالإضافة إلى توزيع وتوفير ماء زمزم للقاصدين عبر العربات الخاصة بالمطاف, وحقائب الظهر, وتوزيع العبوات، بالإضافة إلى توزيع الترامس في أنحاء المسجد الحرام، وكذلك المشربيات.وجنَّدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين قرابة (11) ألف من الكوادر البشرية مقسمين على (4) ورديات من رجال ونساء يعملون على راحة القاصدين وتوفير الخدمات لهم.كما وفرت البيئة الآمنة والصحية لقاصدي المسجد الحرام عبر التعقيم والتطهير والغسيل على مدار الساعة بأحدث أجهزة التقنية الحديثة.وستكون آلية تطبيقها من خلال العمل بأقصى طاقة تشغيلية وتوزيع كثافات الحشود على المساحات كافة وفق مناطق المستفيدين ومراعاة أوقات الذروة والمناطق الأشد ازدحامًا.وذلك بما يضمن توفير الخدمات في مختلف المواقع وعلى مدار الساعة وضمان تقديم الخدمات من الوكالات للقاصدين والقاصدات.كما أدَّى المصلون صلاة العشاء وصلاة التراويح في المسجد النبوي, في أول ليالي شهر رمضان لهذا العام 1446هـ.وذلك في أجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالخشوع، وسط تكامل الخِدْمَات لقاصدي المسجد النبوي.وأكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي استعداداتها ووضع خطتها وذلك بتنظيم وتضافر الجهود المبذولة مع الجهات ذات العلاقة لاستقبال المصلين.وزودت ساحات المسجد النبوي والتوسعات بالسجاد لاستيعاب الأعداد الكبيرة، التي توافدت على المسجد النبوي، وهيأت سائر الخدمات ووفرت مياه سقيا زمزم.وتسعى الهيئة إلى العمل على كل ما من شأنه توفير أفضل الخدمات للزوار والمصلين وبما يمكّنهم من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.