انت الان تتابع ترامب طالبه بالمغادرة.. أول تعليق لزيلينسكي بعد المشادة أمام الكاميرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

كشف مسؤول في البيت الأبيض اليوم الجمعة عن الأحداث التي تبعت المشادة الحادة التي دارت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من جهة، والرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي من جهة أخرى، في البيت الأبيض، في وقت صدر عن الأخير أول تعليق له بعد المشادة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب تشاور في المكتب البيضاوي مع نائبه جي دي فانس ووزيرَي الخارجية ماركو روبيو والخزانة سكوت بيسنت، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ثم اتخذ قرارًا بأن زيلينسكي "ليس في وضع يسمح له بالتفاوض".

ووجّه روبيو ووالتز لإبلاغ زيلينسكي بأن الوقت حان ليغادر البيت الأبيض.

وبعد المغادرة، وفي أول تعليق له على المشادة، عبّر الرئيس زيلينسكي عن "امتنانه للشعب الأمريكي".

وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة "إكس": "شكرًا للرئيس الأمريكي والكونغرس والشعب الأمريكي. أوكرانيا تحتاج إلى سلام عادل ودائم، ونحن نعمل من أجل ذلك تحديدًا".

وجرت مشادة كلامية حادة في المكتب البيضاوي اليوم الجمعة بين ترامب ونائبه جي دي فانس من جهة، وزيلينسكي من جهة أخرى.

وقال ترامب على صفحته في موقع "تروث سوشال" بعد ذلك إن "الرئيس زيلينسكي غير مستعد للسلام في ظل انخراط أمريكا؛ لأنه يعتقد أن انخراطنا يمنحه أفضلية كبيرة في المفاوضات" مع روسيا.