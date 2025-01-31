شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط كبير للريال اليمني اليوم 31 يناير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاصمة عدن: دولار امريكي= 2222 : 2212 ريال سعودي= 581 : 580 حضرموت: دولار امريكي= 2222 : 2212 ريال سعودي= 581 : 580 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ريال سعودي= 138.5 : 139 يورو= 642.06 : 646

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