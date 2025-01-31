دمبلينغ ينتصر في لقاء الإعادة على دا كريزي هاوايان في Power Slap بالسعودية ويهيمن على الوزن الثقيل جداً

شهدت منافسات Power Slap 11 ضمن فعاليات موسم الرياض مواجهات حماسية انتهت بعدة انتصارات بالضربة القاضية وقرارات الحكام بالإجماع، في الحدث الأول من نوعه في السعودية، والأول لـ Power Slap في العام ٢٠٢٥.

ففي الحدث الرئيسي الذي أقيم في anb Arena، نجح الروسي فاسيلي “دمبلينغ” كاموتسكي في تحقيق انتصار مهم في تاريخه على “دا كريزي هاوايان” بقرار الحكام بالإجماع، ليؤكد هيمنته في فئة الوزن الثقيل جدًا بعد نزال الإعادة الذي شهد ندية ومنافسة كبيرة.

حيث أطلق بعدها المزارع الروسي تصريحه ودموع الفرح في عينيه :”أنا فخور بماحققته اليوم، والجميع يعلم الآن إنني الأقوى في العالم في رياضة الصفع، ومستعد لمواجهة الجميع الواحد تلو الآخر”.

أما في النزال المساعد، فقد فرض رون “وولفرين” باتا سيطرته المطلقة على خصمه فيرن “الميكانيكي” كاثي، محققًا الفوز بالضربة القاضية في الجولة الأولى، ليواصل مسيرته الناجحة في فئة الوزن الخفيف الثقيل.

وضمن المواجهات الأخرى، حقق لوك “ليثال سترايك” سيموندز فوزًا بالضربة القاضية في الجولة الثانية على غاريت “فلاكو” بلاكيسلي، فيما أظهر ويس “بوم” مينا قوة هجومية ساحقة، منتصرًا بالضربة الفنية القاضية على ديفين “بيغ جينكس” جنكينز في الجولة الأولى.

وواصل دارين غودفري تألقه بفوز سريع بالضربة القاضية على ميرليس “أكشن” موسيكوس في الجولة الأولى، بينما احتاج كيعلي “ذا شيف” كانيكوا إلى ثلاث جولات لإنهاء نزال براندون “ذا ريبر” رودز بالضربة القاضية.

وفي فئة السيدات، حسمت شينا “الإعصار المجري” باثوري مواجهتها ضد جاكي “ذا هايبرد” كاتالين بقرار الحكام بالإجماع، مؤكدة جدارتها في وزن الريشة.

أما في مواجهة الوزن الثقيل السوبر، فقد تفوق كالاني “توكو” فاكامييلالو على داني “ذا بيتبول” فان هيردين بقرار الحكام بالإجماع، ليواصل صعوده في التصنيف.