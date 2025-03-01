شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: "ظلم المصطبة" حالة مختلفة وهنشوف أمثال شعبية فى "حكيم باشا" والان مع تفاصيل الخبر

قالت الكاتبة الصحفية، علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، ومسئول المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مسلسل "ظلم المصطبة" حالة مختلفة فى مسلسلات رمضان 2025، فضلا عن القضايا اللى بيطرحها.

وأضافت علا الشافعى، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، اليوم الجمعة، على قناة on، أن ياسمين صبرى بتقدم دور جديد فى "الأميرة ظل حيطة" وتطرح قضية لها علاقة بالزواج، وتكتشف الشخص النرجسى المريض وتفوق على واقع مختلف، وشيرين عادل مخرجة المسلسل منضبطة.

ولفتت الكاتبة الصحفية، علا الشافعى، إلى أن مصطفى شعبان فى "حكيم باشا" تدور أحداثه فى الصعيد بقرية معينة باسم الباشا، ويوجد صراعات بين العيلة ويحدث له تحول فى حياته، وميزة الأمر إن المتحدة عادت للصعيد، والسنة هنشوف أمثال شعبية كتير حقيقية مناسبة للموقف الدرامى والحوار، وسهر الصابغ عاملة تركيبة حلوة، وتتشعب القضايا ووالده شخص صوفى شوية.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

ويجمع المسلسل إياد نصار، وريهام عبد الغفور، مجدداً في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.

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