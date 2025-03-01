شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: "قهوة المحطة" تركيبة حلوة والمتحدة بتقدم مواهب وبتراهن عليها والان مع تفاصيل الخبر

قالت الكاتبة الصحفية، علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، ومسئول المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مسلسل "قهوة المحطة" تركيبة حلوة من المسلسلات يتضمن خروج الكاميرا فى الشارع على قهوة فى ميدان رمسيس حيث جاء شاب للقاهرة ليحقق أحلامه فيصطدم بها.

وأضافت علا الشافعى، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، اليوم الجمعة، على قناة on، أن المسلسل جريمة، والفنان أحمد غزى ممثل واعد أخذ فرصة مع كوكبة من النجوم اللى حوالية".

ولفت الكاتبة الصحفية، علا الشافعى، إلى أن أحمد غزى اشتغل على نفسه والمتحدة بتقدم مواهب وبتراهن عليها".

الكاتب عبد الرحيم كمال قدم فى رمضان الماضى، مسلسل "الحشاشين"، من بطولة: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا، وعدد كبير من الفنانين. وإخراج بيتر ميمي.

أما المخرج إسلام خيرى فيتواجد فى رمضان بمسلسل ثان وهو "جودر 2" المكون من 15حلقة، وبطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، وتأليف أنور عبد المغيث.

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