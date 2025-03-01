شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء نبيل يكتب: 6 أسباب تحمسك لمشاهدة مسلسل حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى الماراثون الدرامى فى شهر رمضان، بالمتابعة الكبيرة من المشاهدين فى مصر والوطن العربى، حيث ينتظر عشاق الدراما مشاهدة الأعمال التى يتم عرضها خلال الشهر الكريم المتنوعة، وهو ما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعرض أعمال متنوعة بين الاجتماعي والتراجيدي والشعبي والكوميدى، ولكن للخط الصعيدي محبة خاصة لدى الجمهور المصري بشكل خاص، وهو ما سنراه في هذا الموسم من خلال مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفي شعبان والمقرر عرضه على قناتى الحياة وCBC ومنصة Watch it، وهناك عدة أسباب تحمس المشاهد لمتابعة هذا العمل الضخم.

مصطفى شعبان صعيدي لأول مرة

يحظى النجم مصطفى شعبان بشعبية كبيرة وقاعدة جماهيرية عريضة والكثير يحبون يشاهدون أعماله في كل موسم في رمضان، وما يدفع المشاهد للمتابعة بشكل أكبر ان النجم مصطفى شعبان يجسد شخصية صعيدية لأول مرة في مسيرته في مسلسل حكيم باشا، حيث يقدم أداءً قوياً ومختلفًا عن أدواره السابقة، وهو ما سيجعله تحديًا جديدًا يستحق المشاهدة.

سهر الصايغ فى دور شر لأول مرة

تتعاون النجمة سهر الصايغ للمرة الثالثة مع مصطفي شعبان بعدما قدماً ثنائياً ناجحاً في مسلسلي بابا المجال والمعلم، حيث ظهرت في دور زوجته في هذان العملان، ولكن في هذه المرة، تظهر سهر الصايغ في دور ابنة عمه، وتظهر شريرية وحاقدة وتدبر المكائد لابن عمها طوال الوقت، حيث ينشأ بينهما صراع كبير بسبب أملاك العائلة، ويعد هذا الدور مختلفاً عن أدوارها السابقة، حيث تجسد شخصية تحمل طابع الشر لأول مرة، ويمثل هذا الدور نقلة نوعية في مسيرتها، حيث تتحدى نفسها بتقديم شخصية شريرة.

تجارة الآثار

المسلسل يغوص في عالم تجارة الآثار والصراعات العائلية في الصعيد المصري، حيث يدخل البطل في مواجهات خطيرة بعد اكتشافه أسرارًا تهدد استقرار عائلته، حيث تتصاعد الأحداث ببدء المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا.

الدراما الصعيدية محببة لدى الجمهور المصري والعربى

يعشق المصريون نوعية الأعمال المسلسلات الصعيدية لأنها تتمتع بطبيعة مختلفة عن باقى الأعمال إضافة إلى اللهجة والملابس والأجواء التي تعكس جمال الجنوب المصري، هذا بالإضافة إلى أن المسلسلات الصعيدية تعكس العادات والتقاليد الأصيلة، وتحمل هذه المسلسلات ثقافة أهل الصعيد بما تحتويه من شهامة وكرم إضافة إلى قصص الحب الصعبة.

فريق عمل متميز يواصل النجاح من المعلم إلى حكيم باشا

يضم مسلسل حكيم باشا نخبة من كبار النجوم والذين تألقوا مع النجم مصطفي شعبان في شهر رمضان الماضي في مسلسل المعلم، ليستثمران هذا النجاح في مسلسل حكيم باشا وهم، سهر الصايغ، منذر رياحنة، محمد العمروسي، سلوي عثمان، سلوي خطاب، سارة نور، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله محمود.

تعاون مصطفي شعبان ومحمد الشواف

شهدت السنوات الأخيرة تعاونًا مثمرًا بين النجم مصطفى شعبان والكاتب محمد الشواف، حيث قدّما معًا أعمالًا درامية حظيت بإعجاب واسع من الجمهور، وحققتا نجاحات كبيرة على مستوى القصة والمستوى الجماهيري، وهي مسلسل بابا المجال ومسلسل المعلم.

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