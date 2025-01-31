شكرا لقرائتكم خبر عن بنهاية تعاملات الخميس.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

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أخبار متعلقة صعود داو جونز.. الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على ارتفاع في ختام التعاملات.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع، مع نهاية تعاملات أمس الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 61ر168 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 13ر44882 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 86ر31 نقطة، ليصل إلى 17ر6071 نقطة. وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 43ر49 نقطة، ليصل إلى 75ر19681 نقطة.