الاقتصاد

أسعار مقبولة وأجود الأنواع.. نشاط في أسواق التمور بجدة مع قرب رمضان

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واس - جدة 0 تبليغ

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  • أسعار مقبولة وأجود الأنواع.. نشاط في أسواق التمور بجدة مع قرب رمضان 4/6
  • أسعار مقبولة وأجود الأنواع.. نشاط في أسواق التمور بجدة مع قرب رمضان 5/6
  • أسعار مقبولة وأجود الأنواع.. نشاط في أسواق التمور بجدة مع قرب رمضان 6/6

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الدمام - شريف احمد - تشهد باحات أسواق التمور في جدة، حركة تجارية نشطة وإقبالًا متزايدًا من المواطنين والمقيمين، مع حلول شهر رمضان .
ويحرص بائعو التمور، على توفير أجود الأنواع التي تُجلب من مدن ومحافظات المملكة المنتجة للتمور بوصفها أساس مائدة الإفطار في الشهر الكريم .
أسواق التمور بجدة تشهد حركة نشطة مع قرب شهر رمضان - واس
أسواق التمور بجدة تشهد حركة نشطة مع قرب شهر رمضان - واس

أسواق التمور في جدة

وأوضح عدد من باعة التمور، أن أسعار بيع الكيلو من التمور تتراوح حسب نوعها، فيما نوه عددٌ من مرتادي السوق بوفرة العرض والأسعار المقبولة .
أسواق التمور بجدة تشهد حركة نشطة مع قرب شهر رمضان - واس
أسواق التمور بجدة تشهد حركة نشطة مع قرب شهر رمضان - واس

يُذكر أن أسواق محافظة جدة تشهد جولات رقابية من الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والمخازن والمستودعات قبل حلول شهر رمضان المبارك، للوقوف على وفرة السلع التموينية والرمضانية ورصد المخزون.
أسواق التمور بجدة تشهد حركة نشطة مع قرب شهر رمضان - واس

كما تنفذ الفرق الرقابية حملات تفتيشية على مدار الساعة للتحقق من امتثال المنشآت، ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، كذلك تتبع الأسعار في الأسواق ومنافذ البيع والرقابة على العروض والتخفيضات التجارية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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