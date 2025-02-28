شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مقبولة وأجود الأنواع.. نشاط في أسواق التمور بجدة مع قرب رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أسواق التمور في جدة

الدمام - شريف احمد - تشهد باحات أسواق التمور في جدة، حركة تجارية نشطة وإقبالًا متزايدًا من المواطنين والمقيمين، مع حلول شهر رمضان .ويحرص بائعو التمور، على توفير أجود الأنواع التي تُجلب من مدن ومحافظات المملكة المنتجة للتمور بوصفها أساس مائدة الإفطار في الشهر الكريم .وأوضح عدد من باعة التمور، أن أسعار بيع الكيلو من التمور تتراوح حسب نوعها، فيما نوه عددٌ من مرتادي السوق بوفرة العرض والأسعار المقبولة .يُذكر أن أسواق محافظة جدة تشهد جولات رقابية من الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والمخازن والمستودعات قبل حلول شهر رمضان المبارك، للوقوف على وفرة السلع التموينية والرمضانية ورصد المخزون.كما تنفذ الفرق الرقابية حملات تفتيشية على مدار الساعة للتحقق من امتثال المنشآت، ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، كذلك تتبع الأسعار في الأسواق ومنافذ البيع والرقابة على العروض والتخفيضات التجارية.