شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يعلن استمرار دعم لبنان للنهوض وإعادة الإعمار والان نبدء بالتفاصيل

إعادة إعمار لبنان

الدمام - شريف احمد - أعرب نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام اليوم الخميس، عن استمراره في دعم البنك للحكومة الجديدة، وعملية النهوض وإعادة الإعمار.وقال بعد اللقاء "كان لنا لقاء مع رئيس حكومة لبنان، عبرنا خلاله عن دعم البنك الدولي للحكومة الجديدة التي تشكلت.وتابع: "ذكرت للرئيس سلام بأن هناك مبلغا وقدره 736 مليون دولارا أمريكيا جاهزا ومخصصا لـ 4 مشاريع في قطاعات المياه والطاقة والزراعة وإصلاح المالية العامة، وتمت الموافقة على هذه المشاريع ونحن بانتظار التصديق عليها من قبل مجلسي الوزراء والنواب اللبنانيين".وقال: "عرضت أيضا مع الرئيس سلام البرنامج الطارئء لإعادة إعمار لبنان وقدره مليار دولار أمريكي وسيسهم البنك الدولي فيه بنحو 250 مليون دولارا، وسيعمل مع الحكومة اللبنانية لتأمين المبلغ الباقي من أجل البدء في المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار".يذكر أن برنامج عمل البنك الدولي في لبنان يهدف إلى مواصلة حماية الأفراد ومؤسسات الأعمال من تأثير الأزمات المتفاقمة، والمساعدة في التحضير لتعافي الاقتصاد اللبناني وتعزيز أجندة الإصلاح في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية.