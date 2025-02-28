شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة فى رسائل جوجل تمنحك معلومات إضافية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر جوجل واجهة مستخدم جديدة لمعلومات "عرض التفاصيل" المتوفرة في تطبيق رسائل Google، حيث تم اكتشاف ذلك عندما تم العثور على تعليمات برمجية للتغييرات التي يتم إجراؤها لـ "عرض التفاصيل" في التحديث التجريبي الأخير لتطبيق رسائل Google لنظام التشغيل Android

ففي الوقت الحالي، سيؤدي الضغط لفترة طويلة على رسالة في التطبيق إلى إظهار معلومات حول تلك الرسالة المحددة، وسيعرض النصف السفلي من الصفحة المزيد من البيانات بما في ذلك أسماء جهات الاتصال وصور الملف الشخصي للمرسل والمستلم للرسالة.

كما سيتم عرض إيصالات القراءة حتى تتمكن من معرفة من قرأ الرسالة بالفعل ولم يستلمها فقط، واذا كانت الرسالة التي تشاهد تفاصيلها عبارة عن رد على رسالة أخرى، فسترى ذلك أيضًا من صفحة "عرض التفاصيل"، كما يمكنك النقر على صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال وستتمكن من الاتصال بجهة الاتصال أو إرسال رسالة نصية إليها وعرض معلومات الملف الشخصي الخاصة بها.

وإذا كنت لا تستخدم رسائل Google على هاتف Android الخاص بك، فقد ترغب في تجربتها عن طريق تنزيل التطبيق من متجر Google Play، فما عليك سوى النقر على الرابط التالي للقيام بذلك، إلى جانب تقديم ميزة "عرض التفاصيل"، حيثيدعم التطبيق RCS مما يسمح لك بتلقي إيصالات القراءة، وإرسال واستقبال صور ومقاطع فيديو عالية الجودة، ورؤية مؤشرات الكتابة، والمزيد عند مراسلة مستخدم iOS.